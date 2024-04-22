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Кокорин Егор Григорьевич

Место рождения

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Кокорин Григорий Андреевич

Мать: не указана

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Кокорин Федор Егорович

Мать ребёнка: не указана

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Кокорин Николай Егорович

Мать ребёнка: не указана

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Анна Семеновна

Смерть
После 1858
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