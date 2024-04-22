Кокорин Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиМежду 1825 и 1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1773
Отец: Кокорин Иван Петрович
Исповедные росписи Вельского уезда. 1825 года. Заячеростовской церкви. дер. Романовской. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 45. Л. 527
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Кокорина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1797
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Кокорина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Кокорина Акулина Дмитриевна
Ф. 486. Оп. 19. Д. 32. Л. 468об
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Кокорин Григорий Андреевич
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Кокорина Акулина Дмитриевна
Исповедные росписи Вельского уезда. 1825 года. Заячеростовской церкви. дер. Романовской. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 45. Л. 527
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Кокорина Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Кокорина Акулина Дмитриевна
Исповедные росписи Вельского уезда. 1825 года. Заячеростовской церкви. дер. Романовской. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 45. Л. 527
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Кокорин Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Кокорина Акулина Дмитриевна
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1825 и 1838