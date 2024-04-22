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Кокорин Андрей Иванович

Место рождения

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Между 1825 и 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Кокорин Иван Петрович

Мать: не указана

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Исповедные росписи Вельского уезда. 1825 года. Заячеростовской церкви. дер. Романовской. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 45. Л. 527
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Кокорина Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Кокорин Яков Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Кокорина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Кокорина Акулина Дмитриевна

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ф. 486. Оп. 19. Д. 32. Л. 468об
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Кокорин Григорий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Кокорин Платон Андреевич

Мать ребёнка: Кокорина Акулина Дмитриевна

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Исповедные росписи Вельского уезда. 1825 года. Заячеростовской церкви. дер. Романовской. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 45. Л. 527
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Кокорина Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Кокорина Акулина Дмитриевна

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Исповедные росписи Вельского уезда. 1825 года. Заячеростовской церкви. дер. Романовской. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 45. Л. 527
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Кокорин Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Кокорина Акулина Дмитриевна

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Акулина Дмитриевна

Смерть
Между 1825 и 1838
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