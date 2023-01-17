Илларионова Елена Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти11.11.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Илларионов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Илларионов Филипп Егорович
Бракосочетание
10.11.1867
Смерть
11.11.1869
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область