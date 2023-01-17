Илларионова Елена Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова Елена Харитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

11.11.1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Илларионов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Илларионов Филипп Егорович

Бракосочетание
10.11.1867

Муж: Илларионов Филипп Егорович

Смерть
11.11.1869
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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