Тер-Григорян Арсен Акопович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1849 и 1850
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1849 и 1850
Отец: Акопян Грикор (Тер-Грикор)
Мать: Акопян Елисабет
Рождение ребёнка
1885
Сын: Тер-Григорян Гурген Арсенович
Мать ребёнка: Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян
Рождение ребёнка
1888
Артик, Община Артик, Ширакская область
Рождение ребёнка
1891
Сын: Тер-Григорян Артавазд Арсенович
Мать ребёнка: Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян
Рождение ребёнка
1893
Сын: Тер-Григорян Вартан Арсенович
Мать ребёнка: Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян
Рождение ребёнка
Около 01.05.1899
Мать ребёнка: Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян
Рождение ребёнка
01.07.1908
Дочь: Ter-Grigoryan Арпеник
Мать ребёнка: Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорян Дереник Аршалуйсович
Мать ребёнка: Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорян Ваик Аршалуйсович
Мать ребёнка: Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тер-Григорян Грач Арсенович
Мать ребёнка: Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян
Работа или профессия
Неизвестно