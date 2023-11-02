Тер-Григорян Арсен Акопович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тер-Григорян Арсен Акопович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1849 и 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1849 и 1850

Отец: Акопян Грикор (Тер-Грикор)

Мать: Акопян Елисабет

Рождение ребёнка
1885

Сын: Тер-Григорян Гурген Арсенович

Мать ребёнка: Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян

Рождение ребёнка
1888

Сын: Тер-Григорян (читян) Сурен Арсенович (Аршалуйсович)

Мать ребёнка: Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян

Артик, Община Артик, Ширакская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Тер-Григорян Артавазд Арсенович

Мать ребёнка: Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян

Рождение ребёнка
1893

Сын: Тер-Григорян Вартан Арсенович

Мать ребёнка: Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян

Рождение ребёнка
Около 01.05.1899

Сын: Чтенц Левон Арсенович

Мать ребёнка: Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян

Рождение ребёнка
01.07.1908

Дочь: Ter-Grigoryan Арпеник

Мать ребёнка: Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорян Дереник Аршалуйсович

Мать ребёнка: Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорян Ваик Аршалуйсович

Мать ребёнка: Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тер-Григорян Грач Арсенович

Мать ребёнка: Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян

Работа или профессия
Неизвестно
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