Акопян (Микаэлян) Елисабет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкопян (Микаэлян) Елисабет

Акопян (Микаэлян) Елисабет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850

Сын: Тер-Григорян Арсен Акопович

Отец ребёнка: Акопян Грикор (Тер-Грикор)

Рождение ребёнка
1854

Сын: Акопян Рубен

Отец ребёнка: Акопян Грикор (Тер-Грикор)

Рождение ребёнка
1856

Сын: Акопян Бениамин

Отец ребёнка: Акопян Грикор (Тер-Грикор)

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close