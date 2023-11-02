Акопян Грикор (Тер-Грикор)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850
Сын: Тер-Григорян Арсен Акопович
Мать ребёнка: Акопян Елисабет
Рождение ребёнка
1854
Сын: Акопян Рубен
Мать ребёнка: Акопян Елисабет
Рождение ребёнка
1856
Сын: Акопян Бениамин
Мать ребёнка: Акопян Елисабет
Работа или профессия
Неизвестно