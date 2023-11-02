Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТер-Григорян Нунуфар Хачатрян

Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Тер-Григорян Гурген Арсенович

Отец ребёнка: Тер-Григорян Арсен Акопович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Тер-Григорян (читян) Сурен Арсенович (Аршалуйсович)

Отец ребёнка: Тер-Григорян Арсен Акопович

Артик, Община Артик, Ширакская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Тер-Григорян Артавазд Арсенович

Отец ребёнка: Тер-Григорян Арсен Акопович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Тер-Григорян Вартан Арсенович

Отец ребёнка: Тер-Григорян Арсен Акопович

Рождение ребёнка
Около 01.05.1899

Сын: Чтенц Левон Арсенович

Отец ребёнка: Тер-Григорян Арсен Акопович

Рождение ребёнка
01.07.1908

Дочь: Ter-Grigoryan Арпеник

Отец ребёнка: Тер-Григорян Арсен Акопович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорян Дереник Аршалуйсович

Отец ребёнка: Тер-Григорян Арсен Акопович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорян Ваик Аршалуйсович

Отец ребёнка: Тер-Григорян Арсен Акопович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тер-Григорян Грач Арсенович

Отец ребёнка: Тер-Григорян Арсен Акопович

Работа или профессия
Неизвестно
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