Тер-Григорян Нунуфар Хачатрян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Тер-Григорян Гурген Арсенович
Отец ребёнка: Тер-Григорян Арсен Акопович
Рождение ребёнка
1888
Артик, Община Артик, Ширакская область
Рождение ребёнка
1891
Сын: Тер-Григорян Артавазд Арсенович
Отец ребёнка: Тер-Григорян Арсен Акопович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Тер-Григорян Вартан Арсенович
Отец ребёнка: Тер-Григорян Арсен Акопович
Рождение ребёнка
Около 01.05.1899
Отец ребёнка: Тер-Григорян Арсен Акопович
Рождение ребёнка
01.07.1908
Дочь: Ter-Grigoryan Арпеник
Отец ребёнка: Тер-Григорян Арсен Акопович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорян Дереник Аршалуйсович
Отец ребёнка: Тер-Григорян Арсен Акопович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорян Ваик Аршалуйсович
Отец ребёнка: Тер-Григорян Арсен Акопович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тер-Григорян Грач Арсенович
Отец ребёнка: Тер-Григорян Арсен Акопович
Работа или профессия
Неизвестно