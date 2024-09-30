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Денис Мартынов

Место рождения

Рыково, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Мартын Григорьев

Мать: не указана

Рыково, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.10.1831

Сын: Иван Денисов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рыково, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.06.1834

Сын: Иван Денисов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рыково, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.06.1843

Сын: Андрей Денисов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рыково, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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