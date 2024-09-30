Денис Мартынов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Мартын Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1831
Сын: Иван Денисов
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
18.06.1834
Сын: Иван Денисов
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
27.06.1843
Сын: Андрей Денисов
Мать ребёнка: Мария Иванова
Смерть
Неизвестно