Иван Денисов
Место рождения
Дата рождения18.06.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1834
Отец: Денис Мартынов
Мать: Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евпраксия Васильева
Рождение ребёнка
27.12.1877
Дочь: Анисья Иванова
Мать ребёнка: Евпраксия Васильева
Рождение ребёнка
17.11.1880
Сын: Мартынов (Румянцев) Григорий Иванов
Мать ребёнка: Евпраксия Васильева
Рождение ребёнка
24.02.1884
Сын: (Виноградов) Василий Иванов
Мать ребёнка: Евпраксия Васильева
Смерть
Неизвестно