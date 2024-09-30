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Иван Денисов

Место рождения

Рыково, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

18.06.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1834

Отец: Денис Мартынов

Мать: Мария Иванова

Рыково, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евпраксия Васильева

Рождение ребёнка
27.12.1877

Дочь: Анисья Иванова

Мать ребёнка: Евпраксия Васильева

Рыково, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.11.1880

Сын: Мартынов (Румянцев) Григорий Иванов

Мать ребёнка: Евпраксия Васильева

Рыково, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.02.1884

Сын: (Виноградов) Василий Иванов

Мать ребёнка: Евпраксия Васильева

Рыково, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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