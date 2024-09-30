Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1831

Сын: Иван Денисов

Отец ребёнка: Денис Мартынов

Рыково, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.06.1834

Сын: Иван Денисов

Отец ребёнка: Денис Мартынов

Рыково, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.06.1843

Сын: Андрей Денисов

Отец ребёнка: Денис Мартынов

Рыково, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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