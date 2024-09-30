Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1831
Сын: Иван Денисов
Отец ребёнка: Денис Мартынов
Рождение ребёнка
18.06.1834
Сын: Иван Денисов
Отец ребёнка: Денис Мартынов
Рождение ребёнка
27.06.1843
Сын: Андрей Денисов
Отец ребёнка: Денис Мартынов
Смерть
Неизвестно