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Иван Денисов

Место рождения

Рыково, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

18.06.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1834

Отец: Денис Мартынов

Мать: Мария Иванова

Рыково, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
02.09.1853

Жена: Ефимия Кириллова

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.09.1855

Дочь: Минодора Иванова

Мать ребёнка: Ефимия Кириллова

Рыково, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.08.1863

Дочь: Серова Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Ефимия Кириллова

Рыково, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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