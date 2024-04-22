Иван Денисов
Место рождения
Дата рождения18.06.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1834
Отец: Денис Мартынов
Мать: Мария Иванова
Бракосочетание
02.09.1853
Жена: Ефимия Кириллова
Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.09.1855
Дочь: Минодора Иванова
Мать ребёнка: Ефимия Кириллова
Рождение ребёнка
21.08.1863
Дочь: Серова Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Ефимия Кириллова
Смерть
Неизвестно