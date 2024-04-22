Зялилов Шайдулла
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
1814
Сын: Зялилов Фаткулла Шайдуллоевич
Мать ребёнка: Зялиловв первая жена Шайдуллы
Рождение ребёнка
1822
Сын: Зялилов Фахрутдин Шайдуллоевич
Мать ребёнка: Зялиловв первая жена Шайдуллы
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Хасанова Гайнижамал Шагидулловна
Мать ребёнка: Зялилова Махубзямал Габитовна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Зялилов Гумар Шайдуллович
Мать ребёнка: Зялиловв первая жена Шайдуллы
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Зялилова Сахибкамал Шайдулловна
Мать ребёнка: Зялилова Махубзямал Габитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно