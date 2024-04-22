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Зялилов Шайдулла

Место рождения

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Зялилов Фаткулла Шайдуллоевич

Мать ребёнка: Зялиловв первая жена Шайдуллы

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Зялилов Фахрутдин Шайдуллоевич

Мать ребёнка: Зялиловв первая жена Шайдуллы

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Хасанова Гайнижамал Шагидулловна

Мать ребёнка: Зялилова Махубзямал Габитовна

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Сын: Зялилов Гумар Шайдуллович

Мать ребёнка: Зялиловв первая жена Шайдуллы

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Зялилова Сахибкамал Шайдулловна

Мать ребёнка: Зялилова Махубзямал Габитовна

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зялилова Махубзямал Габитовна

Смерть
Неизвестно
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