Зялилов Фахрутдин Шайдуллоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зялилов Фахрутдин Шайдуллоевич

Место рождения

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Зялилов Шайдулла

Мать: Зялиловв первая жена Шайдуллы

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Зялилова Сарвизямал Фахрутдиновна

Мать ребёнка: Валитова ?

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Зялилов Сагадей Фахрутдинович

Мать ребёнка: Валитова ?

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Зялилов Гильметдин Фахрутдинович

Мать ребёнка: Валитова ?

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Зялилов Мухамедияр Фахрутдинович

Мать ребёнка: Валитова ?

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Зялилова Гальмизямал Фахрутдиновна

Мать ребёнка: Валитова ?

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Зялилова Бибилатыфа Фахрутдиновна

Мать ребёнка: Валитова ?

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валитова ?

Смерть
Неизвестно
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