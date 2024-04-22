Зялилов Фахрутдин Шайдуллоевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Зялилов Шайдулла
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Зялилова Сарвизямал Фахрутдиновна
Мать ребёнка: Валитова ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Зялилов Сагадей Фахрутдинович
Мать ребёнка: Валитова ?
Рождение ребёнка
1847
Сын: Зялилов Гильметдин Фахрутдинович
Мать ребёнка: Валитова ?
Рождение ребёнка
1850
Сын: Зялилов Мухамедияр Фахрутдинович
Мать ребёнка: Валитова ?
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Зялилова Гальмизямал Фахрутдиновна
Мать ребёнка: Валитова ?
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Зялилова Бибилатыфа Фахрутдиновна
Мать ребёнка: Валитова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валитова ?
Смерть
Неизвестно