Зялиловв первая жена Шайдуллы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Сын: Зялилов Фаткулла Шайдуллоевич
Отец ребёнка: Зялилов Шайдулла
Рождение ребёнка
1822
Сын: Зялилов Фахрутдин Шайдуллоевич
Отец ребёнка: Зялилов Шайдулла
Рождение ребёнка
1852
Сын: Зялилов Гумар Шайдуллович
Отец ребёнка: Зялилов Шайдулла
Смерть
Неизвестно