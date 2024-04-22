Зялиловв первая жена Шайдуллы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зялиловв первая жена Шайдуллы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814

Сын: Зялилов Фаткулла Шайдуллоевич

Отец ребёнка: Зялилов Шайдулла

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Зялилов Фахрутдин Шайдуллоевич

Отец ребёнка: Зялилов Шайдулла

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Зялилов Гумар Шайдуллович

Отец ребёнка: Зялилов Шайдулла

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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