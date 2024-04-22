Зялилов Фаткулла Шайдуллоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зялилов Фаткулла Шайдуллоевич

Место рождения

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Зялилов Шайдулла

Мать: Зялиловв первая жена Шайдуллы

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Зялилова Гафия Фаткуллоевна

Мать ребёнка: Зялилова первая жена Фаткуллы

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Зялилова Хамдиниса Фаткуллоевна

Мать ребёнка: Зялилова первая жена Фаткуллы

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Зялилов Тухватулла Фаткулоевич

Мать ребёнка: Зялилова Жамиля Хисамутдиновна

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Зялилов Фазлулла Фаткулоевич

Мать ребёнка: Зялилова Жамиля Хисамутдиновна

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зялилова Жамиля Хисамутдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зялилова первая жена Фаткуллы

Смерть
Неизвестно
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