Зялилов Фаткулла Шайдуллоевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Зялилов Шайдулла
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Зялилова Гафия Фаткуллоевна
Мать ребёнка: Зялилова первая жена Фаткуллы
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Зялилова Хамдиниса Фаткуллоевна
Мать ребёнка: Зялилова первая жена Фаткуллы
Рождение ребёнка
1844
Сын: Зялилов Тухватулла Фаткулоевич
Мать ребёнка: Зялилова Жамиля Хисамутдиновна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Зялилов Фазлулла Фаткулоевич
Мать ребёнка: Зялилова Жамиля Хисамутдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно