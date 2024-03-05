Патокина (Гоглина) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патокина (Гоглина) Александра Сергеевна

Место рождения

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область

Дата рождения

01.03.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1864

Отец: Гоглин Сергей Афанасьевич

Мать: Гоглина Федосия??? Андреевна

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
02.03.1888

Муж: Патокин Константин Афанасьевич

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.08.1889

Сын: Патокин Александр Константинович

Отец ребёнка: Патокин Константин Афанасьевич

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.07.1893

Дочь: Конина Анна Константиновна

Отец ребёнка: Патокин Константин Афанасьевич

Рождение ребёнка
05.10.1896

Сын: Патокин Павел Константинович

Отец ребёнка: Патокин Константин Афанасьевич

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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