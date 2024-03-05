Конина (Патокина) Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1893
Дата смерти07.10.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1893
Бракосочетание
01.02.1914
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Ярославский архив Фонд № 230. Оп.11-7. Д. 1828 стр 223
Рождение ребёнка
29.04.1922
Отец ребёнка: Конин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Конин Михаил Дмитриевич
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.12.1930
Дочь: Конина Алевтина Михайловна
Отец ребёнка: Конин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Конин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Конин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коропец Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Конин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: Конин Михаил Дмитриевич
Смерть
07.10.1976