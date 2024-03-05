Конина (Патокина) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конина (Патокина) Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1893

Дата смерти

07.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1893

Отец: Патокин Константин Афанасьевич

Мать: Патокина Александра Сергеевна

Бракосочетание
01.02.1914

Муж: Конин Михаил Дмитриевич

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Ярославский архив Фонд № 230. Оп.11-7. Д. 1828 стр 223
Рождение ребёнка
29.04.1922

Сын: Конин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Конин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Конин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Конин Михаил Дмитриевич

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.12.1930

Дочь: Конина Алевтина Михайловна

Отец ребёнка: Конин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Конин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Конин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коропец Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Конин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: Конин Михаил Дмитриевич

Смерть
07.10.1976
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