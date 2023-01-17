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Босич Никита Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1795

Отец: Босич Андрей Иванович

Мать: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Никитовна

Мать ребёнка: Босич Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Босич Наум Никитович

Мать ребёнка: Босич Наталья Андреевна

Бракосочетание
14.02.1826

Жена: Босич Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Босич Василий Никитович

Мать ребёнка: Босич Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрона Никитовна

Мать ребёнка: Босич Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
18.01.1846

Жена: Босич Матрона Николаевна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Босич Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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