Босич Никита Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1795
Отец: Босич Андрей Иванович
Мать: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Никитовна
Мать ребёнка: Босич Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Босич Наум Никитович
Мать ребёнка: Босич Наталья Андреевна
Бракосочетание
14.02.1826
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Босич Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрона Никитовна
Мать ребёнка: Босич Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
18.01.1846
Жена: Босич Матрона Николаевна
Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Босич Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно