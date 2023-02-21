Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Босич Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Босич Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Босич Андрей Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1795

Сын: Босич Никита Андреевич

Отец ребёнка: Босич Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Босич Фома Андреевич

Отец ребёнка: Босич Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Босич Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Босич Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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