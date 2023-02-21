Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Босич Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Босич Андрей Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1795
Отец ребёнка: Босич Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Босич Фома Андреевич
Отец ребёнка: Босич Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Босич Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно