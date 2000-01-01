Босич (Христеннко) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Христеннко Григорий
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
14.02.1826
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Босич Никита Андреевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрона Никитовна
Отец ребёнка: Босич Никита Андреевич
Смерть
Неизвестно