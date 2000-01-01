Босич (Христеннко) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босич (Христеннко) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Христеннко Григорий

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
14.02.1826

Муж: Босич Никита Андреевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Босич Василий Никитович

Отец ребёнка: Босич Никита Андреевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрона Никитовна

Отец ребёнка: Босич Никита Андреевич

Смерть
Неизвестно
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