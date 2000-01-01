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Босич Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Босич Иван Мартынович

Мать: Босич Домника Максимовна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Босич Кузьма Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
27.05.1795

Сын: Босич Никита Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Босич Фома Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петровна

Смерть
1821
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