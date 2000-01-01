Босич Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Босич Иван Мартынович
Мать: Босич Домника Максимовна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
27.05.1795
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Босич Фома Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петровна
Смерть
1821