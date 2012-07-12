Шмыкова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1929
Дата смерти12.07.2012
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1929
Отец: Ененков Иван
Мать: Ененкова Арина
Рождение ребёнка
10.09.1955
Дочь: Бачурина Нина Николаевна
Отец ребёнка: Шмыков Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
01.04.1964
Дочь: Гриднева Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Шмыков Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
29.12.?
Сын: Шмыков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Шмыков Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмыков неизвестно Николаевич
Отец ребёнка: Шмыков Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмыкова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Шмыков Николай Яковлевич
Смерть
12.07.2012