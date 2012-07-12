Шмыкова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмыкова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1929

Дата смерти

12.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1929

Отец: Ененков Иван

Мать: Ененкова Арина

Рождение ребёнка
10.09.1955

Дочь: Бачурина Нина Николаевна

Отец ребёнка: Шмыков Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
01.04.1964

Дочь: Гриднева Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Шмыков Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
29.12.?

Сын: Шмыков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Шмыков Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмыков неизвестно Николаевич

Отец ребёнка: Шмыков Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмыкова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Шмыков Николай Яковлевич

Смерть
12.07.2012
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