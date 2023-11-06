Ененкова Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ененкова Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1929

Дочь: Шмыкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ененков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ененко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ененков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каширина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ененков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ененков Тихон Иванович

Отец ребёнка: Ененков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ененков Павел Иванович

Отец ребёнка: Ененков Иван

Смерть
Неизвестно
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