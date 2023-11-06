Ененкова Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.1929
Дочь: Шмыкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ененков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ененков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каширина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ененков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ененков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ененков Иван
Смерть
Неизвестно