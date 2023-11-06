Шмыков Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.?
Дата смерти26.11.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.?
Отец: Шмыков Яков Устинович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
10.09.1955
Дочь: Бачурина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Шмыкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1964
Дочь: Гриднева Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Шмыкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.12.?
Сын: Шмыков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Шмыкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмыков неизвестно Николаевич
Мать ребёнка: Шмыкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмыкова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Шмыкова Анна Ивановна
Смерть
26.11.?