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Шмыков Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.?

Дата смерти

26.11.?

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.?

Отец: Шмыков Яков Устинович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
10.09.1955

Дочь: Бачурина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Шмыкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1964

Дочь: Гриднева Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Шмыкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
29.12.?

Сын: Шмыков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Шмыкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмыков неизвестно Николаевич

Мать ребёнка: Шмыкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмыкова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Шмыкова Анна Ивановна

Смерть
26.11.?
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