Лысов Трофим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысов Трофим Григорьевич

Лысов Трофим Григорьевич

avatar

Место рождения

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)

Дата рождения

Вычислено 1758 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1725 г.р.

Мать

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1758 ст.

Отец: Лысов Григорий Алексеевич

Мать: Лузянина Меланья Леонтьевна

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Сын: Лысов Василий Трофимович

Мать ребёнка: - Настасья Дементьевна

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.

Дочь: Лысова Настасья Трофимовна

Мать ребёнка: - Настасья Дементьевна

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.

Сын: Лысов Семён Трофимович

Мать ребёнка: - Настасья Дементьевна

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close