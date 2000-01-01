Лысов Трофим Григорьевич
Место рожденияд. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Дата рожденияВычислено 1758 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1758 ст.
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.
Мать ребёнка: - Настасья Дементьевна
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.
Дочь: Лысова Настасья Трофимовна
Мать ребёнка: - Настасья Дементьевна
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.
Мать ребёнка: - Настасья Дементьевна
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно