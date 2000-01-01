Лысов Семён Трофимович
Место рожденияд. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Дата рожденияВычислено 1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1790 ст.
Отец: Лысов Трофим Григорьевич
Мать: - Настасья Дементьевна
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно