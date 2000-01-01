Лысов Семён Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысов Семён Трофимович

Лысов Семён Трофимович

avatar

Место рождения

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)

Дата рождения

Вычислено 1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1758 г.р.

Мать

Вычислено 1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790 ст.

Отец: Лысов Трофим Григорьевич

Мать: - Настасья Дементьевна

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close