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- Настасья Дементьевна

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Место рождения

поч. Ямновской (Спенцынский оброчный стан)

Дата рождения

Вычислено 1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Ямновской (Спенцынский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Сын: Лысов Василий Трофимович

Отец ребёнка: Лысов Трофим Григорьевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.

Дочь: Лысова Настасья Трофимовна

Отец ребёнка: Лысов Трофим Григорьевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.

Сын: Лысов Семён Трофимович

Отец ребёнка: Лысов Трофим Григорьевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно
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