- Настасья Дементьевна
Место рожденияпоч. Ямновской (Спенцынский оброчный стан)
Дата рожденияВычислено 1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Ямновской (Спенцынский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.
Отец ребёнка: Лысов Трофим Григорьевич
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.
Дочь: Лысова Настасья Трофимовна
Отец ребёнка: Лысов Трофим Григорьевич
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.
Отец ребёнка: Лысов Трофим Григорьевич
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно