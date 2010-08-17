Червоненко Сафонова Ольга Федоровна
Место рождения
Дата рождения10.05.1956
Дата смерти17.08.2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1956
Отец: Сафонов Федор
Рождение ребёнка
23.04.1982
Дочь: Заболотная Червоненко Оксана Александровна
Отец ребёнка: Червоненко Александр Николаевич
Рождение ребёнка
05.08.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Червоненко Александр Николаевич
Смерть
17.08.2010