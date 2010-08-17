Червоненко Сафонова Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червоненко Сафонова Ольга Федоровна

Место рождения

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.05.1956

Дата смерти

17.08.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1956

Отец: Сафонов Федор

Мать: не указана

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.04.1982

Дочь: Заболотная Червоненко Оксана Александровна

Отец ребёнка: Червоненко Александр Николаевич

Рождение ребёнка
05.08.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Червоненко Александр Николаевич

Смерть
17.08.2010
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