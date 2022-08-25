Червоненко Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧервоненко Александр Николаевич

Червоненко Александр Николаевич

Место рождения

Славянка, Хасанский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

24.04.1957

Дата смерти

25.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1957

Отец: Червоненко Николай

Мать: Червоненко Анна Павловна

Славянка, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
23.04.1982

Дочь: Заболотная Червоненко Оксана Александровна

Мать ребёнка: Червоненко Сафонова Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
05.08.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Червоненко Сафонова Ольга Федоровна

Смерть
25.08.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close