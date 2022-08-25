Червоненко Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.04.1957
Дата смерти25.08.2022
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1957
Отец: Червоненко Николай
Мать: Червоненко Анна Павловна
Рождение ребёнка
23.04.1982
Дочь: Заболотная Червоненко Оксана Александровна
Мать ребёнка: Червоненко Сафонова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
05.08.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Червоненко Сафонова Ольга Федоровна
Смерть
25.08.2022