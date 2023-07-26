Чурилин Николай Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурилин Николай Анисимович

Чурилин Николай Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771 или 1786

Дата смерти

13.07.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 или 1786

Отец: Чурилин Анисим Кириллович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Анастасия Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Чурилин Иосиф Николаевич

Мать ребёнка: Чурилина Анастасия Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Чурилин Ефим Николаевич

Мать ребёнка: Чурилина Анастасия Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 14.05.1812

Сын: Чурилин Федор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Чурилина (Чурилина) Гликерия Николаевна

Мать ребёнка: Чурилина Анастасия Иосифовна

Рождение ребёнка
19.03.1821

Дочь: Чурилина (Чурилина) Матрона Николаевна

Мать ребёнка: Чурилина Анастасия Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1823

Сын: Чурилин Ефим Николаевич

Мать ребёнка: Чурилина Анастасия Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
13.07.1856
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.