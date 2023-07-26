Чурилин Николай Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771 или 1786
Дата смерти13.07.1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1771 или 1786
Отец: Чурилин Анисим Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Чурилина Анастасия Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Чурилина Анастасия Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 14.05.1812
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Чурилина (Чурилина) Гликерия Николаевна
Мать ребёнка: Чурилина Анастасия Иосифовна
Рождение ребёнка
19.03.1821
Дочь: Чурилина (Чурилина) Матрона Николаевна
Мать ребёнка: Чурилина Анастасия Иосифовна
Рождение ребёнка
13.10.1823
Мать ребёнка: Чурилина Анастасия Иосифовна
Смерть
13.07.1856