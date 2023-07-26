Чурилин Федор Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 14.05.1812
Дата смертиОколо ?.05.?
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.05.1812
Отец: Чурилин Николай Анисимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурилина Ксения
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Чурилина (Чурилина) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Чурилина Ксения
Рождение ребёнка
1836 или 1839
Сын: Чурилин Георгий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около ?.05.?