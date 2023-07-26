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Чурилин Федор Николаевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 14.05.1812

Дата смерти

Около ?.05.?

Пол

Мужской

Отец

1771 или 1786 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 14.05.1812

Отец: Чурилин Николай Анисимович

Мать: не указана

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Ксения

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Чурилина (Чурилина) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Чурилина Ксения

Рождение ребёнка
1836 или 1839

Сын: Чурилин Георгий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около ?.05.?

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