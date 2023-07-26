Чурилина Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Чурилина (Чурилина) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Чурилин Федор Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: не указан
Алей Иванович Беляков - пасынок Федора Николаевича Чурилина.
Смерть
Неизвестно