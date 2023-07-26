Чурилина Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилина Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Чурилина (Чурилина) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Чурилин Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Беляков Алей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Алей Иванович Беляков - пасынок Федора Николаевича Чурилина.
Смерть
Неизвестно

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