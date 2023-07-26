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Чурилин Георгий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836 или 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 или 1839

Отец: Чурилин Федор Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
14.04.1857

Жена: Чурилина (Подзорова) Акилина Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1860

Дочь: Чурилина (Чурилина) Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Чурилина (Подзорова) Акилина Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.05.1862

Дочь: Чурилина (Чурилина) Агриппина Георгиевна

Мать ребёнка: Чурилина (Подзорова) Акилина Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.05.1864

Сын: Чурилин Тимофей Георгиевич

Мать ребёнка: Чурилина (Подзорова) Акилина Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.09.1866

Сын: Чурилин Аким Георгиевич

Мать ребёнка: Чурилина (Подзорова) Акилина Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.05.1869

Сын: Чурилин Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Чурилина (Подзорова) Акилина Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.11.1871

Жена: Чурилина (Материкина) Акилина Ивлиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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