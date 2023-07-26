Чурилина (Подзорова) Акилина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838 или 1840
Дата смерти26.07.1871
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 или 1840
Отец: Моисеев Яков Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.04.1857
Рождение ребёнка
15.02.1860
Дочь: Чурилина (Чурилина) Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Чурилин Георгий Федорович
Рождение ребёнка
26.05.1862
Дочь: Чурилина (Чурилина) Агриппина Георгиевна
Отец ребёнка: Чурилин Георгий Федорович
Рождение ребёнка
05.05.1864
Сын: Чурилин Тимофей Георгиевич
Отец ребёнка: Чурилин Георгий Федорович
Рождение ребёнка
05.09.1866
Отец ребёнка: Чурилин Георгий Федорович
Рождение ребёнка
07.05.1869
Отец ребёнка: Чурилин Георгий Федорович
Смерть
26.07.1871