Чурилина (Подзорова) Акилина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилина (Подзорова) Акилина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838 или 1840

Дата смерти

26.07.1871

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 или 1840

Отец: Моисеев Яков Гаврилович

Мать: не указана

Бракосочетание
14.04.1857

Муж: Чурилин Георгий Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1860

Дочь: Чурилина (Чурилина) Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Чурилин Георгий Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.05.1862

Дочь: Чурилина (Чурилина) Агриппина Георгиевна

Отец ребёнка: Чурилин Георгий Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.05.1864

Сын: Чурилин Тимофей Георгиевич

Отец ребёнка: Чурилин Георгий Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.09.1866

Сын: Чурилин Аким Георгиевич

Отец ребёнка: Чурилин Георгий Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.05.1869

Сын: Чурилин Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Чурилин Георгий Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
26.07.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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