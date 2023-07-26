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Чурилина Анастасия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Чурилин Иосиф Николаевич

Отец ребёнка: Чурилин Николай Анисимович

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Чурилин Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Чурилин Николай Анисимович

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Чурилина Гликерия Николаевна

Отец ребёнка: Чурилин Николай Анисимович

Рождение ребёнка
19.03.1821

Дочь: Чурилина Матрона Николаевна

Отец ребёнка: Чурилин Николай Анисимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1823

Сын: Чурилин Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Чурилин Николай Анисимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Николай Анисимович

Смерть
Неизвестно