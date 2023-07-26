Чурилина Анастасия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Чурилин Николай Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Чурилин Николай Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Чурилина Гликерия Николаевна
Отец ребёнка: Чурилин Николай Анисимович
Рождение ребёнка
19.03.1821
Дочь: Чурилина Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Чурилин Николай Анисимович
Рождение ребёнка
13.10.1823
Отец ребёнка: Чурилин Николай Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно