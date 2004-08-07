Босак Ульяна Федотовна 23.12.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Босак Ульяна Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1921

Дата смерти

07.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1921

Отец: Босак Федот Дмитриевич

Мать: Панченко Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобасов Михаил Парфилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилипенко Михаил Степанович

Жили в гражданском браке с Лобоасовой ульяной
Рождение ребёнка
27.05.1942

Сын: Лобасов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лобасов Михаил Парфилович

Рождение ребёнка
24.08.1946

Дочь: Лобасова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Лобасов Михаил Парфилович

Рождение ребёнка
13.12.1948

Сын: Лобас Александр Михайлович

Отец ребёнка: Лобасов Михаил Парфилович

Смерть
07.08.2004

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