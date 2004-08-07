Босак Ульяна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1921
Дата смерти07.08.2004
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жили в гражданском браке с Лобоасовой ульяной
Рождение ребёнка
27.05.1942
Отец ребёнка: Лобасов Михаил Парфилович
Рождение ребёнка
24.08.1946
Дочь: Лобасова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Лобасов Михаил Парфилович
Рождение ребёнка
13.12.1948
Сын: Лобас Александр Михайлович
Отец ребёнка: Лобасов Михаил Парфилович
Смерть
07.08.2004