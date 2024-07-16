Босак Федот Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Босак Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панченко Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панченко Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Босак Галина Федотовна
Мать ребёнка: Панченко Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
23.12.1921
Дочь: Босак Ульяна Федотовна
Мать ребёнка: Панченко Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно
Кремянка, Полтавська область