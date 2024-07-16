Босак Федот Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Босак Федот Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Босак Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Босак Павел Федотович

Мать ребёнка: Панченко Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Босак Игнат Федотович

Мать ребёнка: Панченко Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Босак Галина Федотовна

Мать ребёнка: Панченко Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
23.12.1921

Дочь: Босак Ульяна Федотовна

Мать ребёнка: Панченко Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Кремянка, Полтавська область

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