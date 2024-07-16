Панченко Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти13.02.1975
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Панченко Григорий
Мать: ??Анна?? ??Петровна??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Босак Федот Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Босак Федот Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Босак Галина Федотовна
Отец ребёнка: Босак Федот Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.12.1921
Дочь: Босак Ульяна Федотовна
Отец ребёнка: Босак Федот Дмитриевич
Смерть
13.02.1975