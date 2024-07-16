Панченко Анастасия Григорьевна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панченко Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

13.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Панченко Григорий

Мать: ??Анна?? ??Петровна??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Босак Павел Федотович

Отец ребёнка: Босак Федот Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Босак Игнат Федотович

Отец ребёнка: Босак Федот Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Босак Галина Федотовна

Отец ребёнка: Босак Федот Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.12.1921

Дочь: Босак Ульяна Федотовна

Отец ребёнка: Босак Федот Дмитриевич

Смерть
13.02.1975

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