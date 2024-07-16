Лобасов Михаил Парфилович 15.11.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобасов Михаил Парфилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1909

Отец: Лобас Парфирий Петрович

Мать: Иваненко Ефросинья Аврамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Босак Ульяна Федотовна

Рождение ребёнка
27.05.1942

Сын: Лобасов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Босак Ульяна Федотовна

Рождение ребёнка
24.08.1946

Дочь: Лобасова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Босак Ульяна Федотовна

Рождение ребёнка
13.12.1948

Сын: Лобас Александр Михайлович

Мать ребёнка: Босак Ульяна Федотовна

Смерть
Неизвестно

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