Лобасов Михаил Парфилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Босак Ульяна Федотовна
Рождение ребёнка
27.05.1942
Мать ребёнка: Босак Ульяна Федотовна
Рождение ребёнка
24.08.1946
Дочь: Лобасова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Босак Ульяна Федотовна
Рождение ребёнка
13.12.1948
Сын: Лобас Александр Михайлович
Мать ребёнка: Босак Ульяна Федотовна
Смерть
Неизвестно