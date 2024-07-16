Лобас Парфирий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобас Петр
Мать: ??Мария??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1909
Сын: Лобасов Михаил Парфилович
Мать ребёнка: Иваненко Ефросинья Аврамовна
Смерть
Неизвестно