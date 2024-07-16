Лобас Парфирий Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобас Парфирий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобас Петр

Мать: ??Мария??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иваненко Ефросинья Аврамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иваненко Ефросинья Аврамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иваненко Ефросинья Аврамовна

Рождение ребёнка
15.11.1909

Сын: Лобасов Михаил Парфилович

Мать ребёнка: Иваненко Ефросинья Аврамовна

Смерть
Неизвестно

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