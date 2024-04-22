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Симеон Данилин

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.09.1791 ст.

Жена: Агрипина Леонова Львова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVT-NNT?i=194&cc=1921824
Рождение ребёнка
11.11.1802 ст.

Дочь: Стефанида Симеонова

Мать ребёнка: Агрипина Леонова Львова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFY-P3G?i=160&cc=1921824 Восприемница: сестра священника - вдова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
12.02.1818

Дочь: Евдокия Симеонова

Мать ребёнка: Агрипина Леонова Львова

Смерть
Неизвестно
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