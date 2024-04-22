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Стефанида Симеонова

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.11.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1802 ст.

Отец: Симеон Данилин

Мать: Агрипина Леонова Львова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFY-P3G?i=160&cc=1921824 Восприемница: сестра священника - вдова Прасковья Иванова
Бракосочетание
22.10.1820 ст.

Муж: Никифор Матвеев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNX-Z13?i=338&cc=1921824
Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Матвеев

Рождение ребёнка
11.08.1832 ст.

Сын: Флор Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Матвеев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-9ZSW?i=715&cc=1921824 Восприемники: оного села священник Василий Матвеев и кр. Захара Автономова жена Ксения Матвеева
Рождение ребёнка
16.08.1835 ст.

Дочь: Васса Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Матвеев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFG-5BY?i=1424&cc=1921824 Восприемник: того же села дьяка Стефана Матвеева жена Александра Матвеева
Смерть
Неизвестно
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