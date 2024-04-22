Стефанида Симеонова
Место рождения
Дата рождения11.11.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1802 ст.
Отец: Симеон Данилин
Мать: Агрипина Леонова Львова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFY-P3G?i=160&cc=1921824 Восприемница: сестра священника - вдова Прасковья Иванова
Бракосочетание
22.10.1820 ст.
Муж: Никифор Матвеев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNX-Z13?i=338&cc=1921824
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Матвеев
Рождение ребёнка
11.08.1832 ст.
Сын: Флор Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Матвеев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-9ZSW?i=715&cc=1921824 Восприемники: оного села священник Василий Матвеев и кр. Захара Автономова жена Ксения Матвеева
Рождение ребёнка
16.08.1835 ст.
Дочь: Васса Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Матвеев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFG-5BY?i=1424&cc=1921824 Восприемник: того же села дьяка Стефана Матвеева жена Александра Матвеева
Смерть
Неизвестно