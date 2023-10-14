Агрипина Леонова Львова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.09.1791 ст.
Муж: Симеон Данилин
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVT-NNT?i=194&cc=1921824
Рождение ребёнка
11.11.1802 ст.
Дочь: Стефанида Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Данилин
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFY-P3G?i=160&cc=1921824 Восприемница: сестра священника - вдова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
12.02.1818
Дочь: Евдокия Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Данилин
Смерть
Неизвестно