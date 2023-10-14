Агрипина Леонова Львова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Леонова Львова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
15.09.1791 ст.

Муж: Симеон Данилин

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVT-NNT?i=194&cc=1921824
Рождение ребёнка
11.11.1802 ст.

Дочь: Стефанида Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Данилин

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFY-P3G?i=160&cc=1921824 Восприемница: сестра священника - вдова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
12.02.1818

Дочь: Евдокия Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Данилин

Смерть
Неизвестно
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