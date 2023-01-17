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Лобастов Сергей Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Лобастов Трофим Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Лобастов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1740

Сын: Лобастов Семён Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Матрена Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Русские, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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