Лобастов Сергей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Лобастов Трофим Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1740
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Матрена Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Русские, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763