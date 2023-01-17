Лобастов Семён Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1740
Отец: Лобастов Сергей Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Лобастов Моисей Семёнович
Мать ребёнка: Лобастова Парасковья Павлова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Лобастов Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Лобастова Парасковья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Русские, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно