Лобастов Семён Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобастов Семён Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1740

Отец: Лобастов Сергей Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Лобастов Моисей Семёнович

Мать ребёнка: Лобастова Парасковья Павлова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Лобастов Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Лобастова Парасковья Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобастова Парасковья Павлова

Место жительства
Неизвестно
Русские, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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