Лобастова (Хохлова) Парасковья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобастова (Хохлова) Парасковья Павлова

Место рождения

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1744

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Хохлов Павел Юдинович

Мать: не указана

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Сын: Лобастов Моисей Семёнович

Отец ребёнка: Лобастов Семён Сергеевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Лобастов Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Лобастов Семён Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобастов Семён Сергеевич

Смерть
После 1763
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