Лобастова (Хохлова) Парасковья Павлова
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Хохлов Павел Юдинович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Лобастов Моисей Семёнович
Отец ребёнка: Лобастов Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Лобастов Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Лобастов Семён Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763