Лобастов Трофим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Лобастов Сергей Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Лобастов Савва Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1722