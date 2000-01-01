Лобастов Трофим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобастов Трофим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Лобастов Сергей Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Лобастов Савва Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Лобастов Пётр Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1722
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