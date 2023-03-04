Лобастов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобастов Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Отец

1703 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Лобастов Сергей Трофимович

Мать: не указана

Смерть
1759
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