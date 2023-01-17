Костылева (Тырова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева (Тырова) Анна Андреевна

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Место рождения

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

13.08.1922

Дата смерти

24.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1922

Отец: Тыров Андрей Михайлович

Мать: Тырова Фёкла Яковлевна

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
13.11.1946

Муж: Костылев Сергей Павлович

Ровдино, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.07.1948

Дочь: Логинова Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Костылев Сергей Павлович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
24.06.1990
Армянск, Армянск, Республика Крым
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