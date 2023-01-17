Костылева (Тырова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения13.08.1922
Дата смерти24.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1922
Отец: Тыров Андрей Михайлович
Мать: Тырова Фёкла Яковлевна
Бракосочетание
13.11.1946
Ровдино, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.07.1948
Дочь: Логинова Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Костылев Сергей Павлович
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
24.06.1990
Армянск, Армянск, Республика Крым