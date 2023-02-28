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Костылев Сергей Павлович

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Место рождения

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

15.10.1918

Дата смерти

?.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1918

Отец: Костылев Павел Максимович

Мать: Костылева Мария Фёдоровна

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
13.11.1946

Жена: Костылева Анна Андреевна

Ровдино, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.07.1948

Дочь: Логинова Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Костылева Анна Андреевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
?.02.1990
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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