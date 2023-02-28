Костылев Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения15.10.1918
Дата смерти?.02.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1918
Бракосочетание
13.11.1946
Жена: Костылева Анна Андреевна
Ровдино, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.07.1948
Дочь: Логинова Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Костылева Анна Андреевна
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
?.02.1990
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область